Austin Butler faz raro comentário sobre término com Vanessa Hudgens

Marion Curtis/StarPix for Focus Features/Shutterstock

No entanto, ambos seguiram em frente: Hudgens está namorando Cole Tucker. A estrela de High School Musical e o jogador de beisebol oficializando seu relacionamento no Instagram em fevereiro de 2021, e Butler levantou rumroes de romance com Kaia Gerber.

O ator e a modelo foram fotografados juntos em várias ocasiões. No entanto, Butler diz que tenta não dar atenção às fotos dos paparazzi. "Eu digo: 'Se eu não vejo a foto, então ela realmente não existe para mim'", disse ele à GQ Hype. "Eu não quero ser muito negativo, mas dificilmente existe um trabalho que eu despreze mais do que os dos paparazzi."

No início deste mês, Butler e Gerber fizeram sua estreia no tapete vermelho como um casal no Met Gala 2022. Ainda assim, ele é discreto sobre o relacionamento deles por enquanto. "Acho que não há nada que eu queira compartilhar sobre isso. Mas obrigado por fornecer o espaço", disse ele ao veículo.