Quanto custou o casamento de Kourtney Kardashian e Travis Barker?

Transporte

Jato Privado: As Kardashians viajaram para a Itália em um jato particular, com uma testemunha ocular dizendo ao E! News que familiares e amigos usaram os aviões de Kim Kardashian e Kylie Jenner. Então, quanto pode custar voar em um jato particular? Bem, de acordo com uma empresa de aviação privada, a Camber, um Gulfstream G550 que acomoda até 12 pessoas e voa de Van Nuys, Califórnia para Gênova, Itália – o aeroporto mais próximo de Portofino – custa US$ 220.447 só de ida (incluindo todos os impostos e taxas). Então, se você pegar esse número e aplicá-lo a dois voos de ida e volta, são US$ 881.788.

Táxis Aquáticos: Os convidados foram fotografados andando em táxis aquáticos durante o fim de semana do casamento. A empresa privada de aluguel de iates Click&Boat diz que você pode alugar um barco para 11 pessoas por US$ 2.047 por dia. Se você reservar 12 desses barcos a essa taxa, isso custaria cerca de US$ 24.564.

Hotel

Splendido: Parece que muitos hóspedes ficaram no Splendido, que seu site descreve como "um dos hotéis mais encantadores de Portofino". Ficar em uma suíte com vista para o mar e varanda ou terraço custa cerca de € 5.774 (ou aproximadamente US$ 6.097,34) por noite. Há também outras taxas. Se 20 pessoas ficassem lá, incluindo cerca de US$ 15.000 em encargos incidentais, chegaria a um total de cerca de US$ 136.947.

Local

Castello Brown: O custo para alugar o castelo depende da época do ano e do dia da semana. Um fim de semana completo (estamos falando de sexta a segunda) no mês de maio custa cerca de US$ 18.501.