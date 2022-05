Como Scott Disick se sente após casamento de Kourtney Kardashian e Travis Barker

BACKGRID

No dia do casamento de Kravis, Scott postou uma foto de uma janela de avião em seus Stories no Instagram com a legenda, "Para onde?" Mais tarde, ele compartilhou outra foto com uma tela da jornada de seu voo, escrevendo: "Próxima parada, a praia".

No dia 19 de maio, Scott se juntou aos amigos de longa data Rod Stewart e seus filhos Sean Stewart e Kimberly Stewart para jantar no LAVO Ristorante, em West Hollywood, onde um espectador disse ao E! News que Scott "parecia de bom humor".

Scott já havia falado sobre sua reação ao saber que Kourtney, de 43 anos, e Travis, de 46 anos, ficaram noivos em novembro, dizendo à Khloé Kardashian que ele "não foi pego de surpresa".