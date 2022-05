Chris Evans, Kylie Jenner e mais famosos se pronunciam sobre massacre em escola do Texas

Meghan McCain: "Deus nos ajude e ajude Uvalde, no Texas. Deus ajude as vítimas e seus entes queridos e ore por suas almas agora. Deus ajude nosso país doente. Deus tenha misericórdia absoluta de todos nós. Existe um mal puro e não adulterado neste mundo".

Josh Gad: "Nós, como nação, nos preocupamos mais com celebridades lutando no tribunal do que com crianças morrendo nas salas de aula. E para todos que afirmam ser pró-vida, onde está sua compaixão pelas crianças que morrem toda semana nesta nação pelas armas militares que você aprecia?"

Bette Midler: "O QUE EM NOME DE DEUS ESTAMOS FAZENDO? ISSO TEM QUE MUDAR! ESSA NAÇÃO ESTÁ CHEIA DE PESSOAS QUE NÃO CONSEGUEM CONTROLAR SEUS PIORES IMPULSOS E OS INOCENTES SEMPRE PAGAM O PREÇO! NÃO SALVE FETOS APENAS PARA QUE MORRAM NA ESCOLA PORQUE VOCÊ AMA SUAS ARMAS MAIS DO QUE A VIDA! QUE VERGONHA!!"

Hillary Clinton: "Pensamentos e orações não são suficientes. Depois de anos de nada mais, estamos nos tornando uma nação de gritos angustiados. Nós simplesmente precisamos de legisladores dispostos a parar o flagelo da violência armada na América que está assassinando nossas crianças".

Barack Obama: "Em todo o país, os pais estão colocando seus filhos na cama, lendo histórias, cantando canções de ninar – e no fundo de suas mentes, eles estão preocupados com o que pode acontecer amanhã depois de deixarem seus filhos na escola ou levá-los a uma mercearia ou qualquer outro espaço público. Michelle estamos de luto com as famílias em Uvalde, que estão passando por uma dor que ninguém deveria ter que suportar. Também estamos com raiva por eles. Quase dez anos depois de Sandy Hook – e dez dias depois de Buffalo – nosso país está paralisado, não por medo, mas por um lobby de armas e um partido político que não demonstrou vontade de agir de nenhuma maneira que pudesse ajudar a evitar essas tragédias. Já passou da hora de agir, qualquer tipo de ação. E é outra tragédia – mais silenciosa, mas não menos trágica – para as famílias esperarem mais um dia. Que Deus abençoe a memória das vítimas e, nas palavras das Escrituras, cure os quebrantados de coração e cure suas feridas".