Semifinal da 2ª temporada de Juju Boot Camp: Por dentro de tudo o que rolou

Logo no começo do episódio, as garotas tiveram a visita do famosíssimo estilista Alexandre Herchcovitch, que também participou da primeira prova. Nela, as meninas tinham que dar direções para o estilista criar um terno personificado para cada uma delas. Depois, tinham que explicar suas escolhas. A vencedora ia ser avaliada de acordo com o quão bem conseguiram transmitir a ideia para o estilista e contar a história por trás de cada alteração na peça.