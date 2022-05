Descubra por que Rob Kardashian não foi ao casamento de Kourtney e Travis

Este também não é o primeiro casamento de família que Rob perdeu. Em 2014, ele não foi ao casamento de Kim Kardashian e Kanye West, uma decisão de última hora que ele tomou pensando em sua saúde mental.

"Eu estava fazendo minhas provas de terno em Paris logo antes do casamento e não estava confortável", disse ele à People em 2016. "Tenho 1,80 m de altura e provavelmente pesava 130 quilos. Havia câmeras no aeroporto em nossa viagem para lá e fiquei muito insatisfeito com a pessoa que vi em todas as fotos. Estou chateado por ter perdido casamento da minha irmã, mas foi uma decisão pessoal."