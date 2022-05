Billie Eilish compartilha experiência de viver com a Síndrome de Tourette

A cantora, de 20 anos, falou sobre o assunto durante a estreia da quarta temporada de My Guest Needs No Introduction With David Letterman, que estreou na Netflix no dia 20 de maio.

De acordo com o Cedars Sinai, "a síndrome de Tourette é um distúrbio neurológico que faz com que as pessoas emitam sons, palavras e movimentos corporais não intencionais, chamados tiques".

"Se você me filmar por tempo suficiente, verá muitos tiques", disse a artista de "bad guy" disse ao apresentador David Letterman.

Eilish disse que as pessoas nem sempre entendem quando isso acontece no momento. "A maneira mais comum das pessoas reagirem é rirem porque acham que estou tentando ser engraçada", disse ela. "Eles acham que eu vou fazer isso [imitação de tic] como um movimento engraçado. Então eles dizem, 'Ha.' E eu sempre fico incrivelmente ofendida com isso. Ou eles dizem, 'O quê?' E então eu explico, 'Eu tenho Tourette'".