Gisele Bündchen revela o que fez ela topar participar de 'O Diabo Veste Prada'

A verdade sobre O Diabo Veste Prada

Depois de servir como uma das duas assistentes de Anna Wintour de 1999 a 2000, Lauren Weisberger usaria seu tempo trabalhando para a editora-chefe da Vogue como inspiração para seu livro best-seller de 2003, O Diabo Veste Prada, mais tarde adaptado em um filme de sucesso estrelado por Meryl Streep como a substituta de Wintour, Miranda Priestly, e Anne Hathaway como sua segunda assistente sobrecarregada.

Em Anna, a autora Amy Odell relata que o ícone da moda teve uma reação surpreendente quando descobriu que Weisberger estava escrevendo um romance: "'Não consigo lembrar quem é essa garota'", recordou a ex-editora da Vogue, Laurie Jones.

Após o lançamento do livro, Aimee Cho, que era assistente de Wintour na época, disse: "Tudo parecia muito fiel à vida, mas através de uma lente negativa. Eu sempre entendi que [Anna] lidaria com isso, e ela lidaria bem com isso".

Enquanto Wintour lia o livro, Laurie disse à Amy que "ela estava meio confusa" e "não estava nem um pouco incomodada com isso". Seu outro amigo William Norwich acrescentou que Wintour "realmente não se importava" com o livro, mesmo depois de se tornar uma sensação. "Eu não acho que Anna esteja tão interessada no fenômeno cultural que ela é quanto o resto de nós", explicou Norwich.

Ainda assim, isso não significa que alguns dos detalhes que foram incluídos no livro e no filme não tenham sido baseados em detalhes da vida real...