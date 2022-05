Liam Payne e Maya Henry terminam novamente quase um ano após reconciliação

A notícia da separação surge logo após Maya falar sobre fotos que pareciam mostrar Liam com os braços em volta de outra mulher. Uma página de fãs republicou as fotos e marcou a jovem de 22 anos, levando-a a pedir aos usuários de mídia social que "por favor, parem de me enviar essas fotos do meu noivo com outra mulher".

"Esta não sou eu e já é difícil o bastante saber que isso aconteceu sem ter visto", escreveu ela na seção de comentários do post do Instagram. "Já basta agora."

O cantor de "For You", de 28 anos, e a modelo começaram a namorar em 2019 e anunciaram o noivado em agosto de 2020. Em junho de 2021, Liam anunciou que havia terminado o relacionamento.