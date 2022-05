Veja como Kourtney Kardashian adotou sobrenome de Travis Barker após casamento

Nessa segunda-feira, 23 de maio, a estrela de The Kardashians incorporou o sobrenome de seu marido Travis Barker nas redes sociais, mudando seu nome para "Kourtney Kardashian Barker" no perfil do Instagram.

Ela também exibiu suas novas iniciais, "KKB", costuradas em seu vestido de noiva Dolce & Gabbana em uma nova foto. O clique mostrou as letras intrincadas ao lado de desenhos florais.

O vestido de noiva foi um dos vários looks que ela exibiu durante suas núpcias no fim de semana, incluindo uma jaqueta branca que dizia "Sra. Barker" nas costas para combinar com o blazer "Sr. Barker" de Travis.

Confira no vídeo acima!

E se ela não deixou claro o quanto ela adora o novo nome, a estrela até postou sobre isso no Instagram para todos os seus fãs verem. No post comemorando o grande dia em 22 de maio, em Portofino, na Itália, ela legendou uma foto com Travis abrindo uma garrafa de champanhe no altar: "Apresentando o Sr. e a Sra. Barker".