Maya Henry quebra silêncio sobre foto de Liam Payne "agarrado a outra mulher"

Em junho passado, o cantor de "Night Changes", de 28 anos, e a modelo, de 21, terminaram menos de um ano depois de anunciar que estavam noivos. Na época, Liam fez uma aparição no podcast The Diary of a CEO e disse: "Eu sinto mais do que qualquer coisa neste momento, estou mais desapontado comigo mesmo por continuar machucando as pessoas".