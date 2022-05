Kourtney Kardashian e Travis Barker curtem celebração pós-casamento em iate

Um dia depois que a dupla disse "sim" em um casamento íntimo na Itália, a fundadora da Poosh e roqueiro do Blink-182 decidiram continuar a diversão em um iate fabuloso.

Nesta segunda-feira, 23 de maio, os recém-casados ​​foram vistos na água se divertindo ao sol com alguns convidados sortudos. Em fotos obtidas pelo E! News, Travis parecia estar vestindo um pijama preto e óculos escuros combinando enquanto segurava as mãos de Kourtney no barco. A dupla então pulou de alegria – literalmente – antes de pousar na água e nadar.

Veja os cliques no vídeo acima!