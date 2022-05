Mick Jagger sobre comparações com Harry Styles: "Não tem uma voz como a minha"

Em entrevista ao The Sunday Times, publicada nesse domingo, 22 de maio, o lendário vocalista dos Rolling Stones, de 78 anos, foi questionado sobre a ideia de que ele inspirou o pop star de 28 anos, cujo estilo atraiu comparações com o visual de Jagger no início dos anos 70.

"Eu gosto do Harry - temos um relacionamento fácil", disse o roqueiro veterano ao jornal. "Quero dizer, eu costumava usar muito mais maquiagem nos olhos do que ele."

Jagger continuou: "Fala sério, eu era muito mais andrógino. E ele não tem uma voz como a minha ou se move no palco como eu; ele só tem uma semelhança superficial com o meu eu mais jovem, e tudo bem - ele não pode evitar."

Em 2015, Jagger elogiou Styles em uma entrevista para a revista The Mail on Sunday's Event. "Eu o conheço, ele vem me ver em muitos shows. E sim, eu posso ver a influência. Mas eu não digo nada a ele, apenas digo que ele está bonito. Eu gosto dele. Ele é muito decente. "