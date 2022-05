Como Kim Kardashian manteve Pete Davidson próximo durante casamento de Kourtney

A família misturada de Kourtney e Travis também esteve presente no dia especial, incluindo os filhos da estrela, Mason, Penelope, e Reign (que ela divide com o ex Scott Disick), e os filhos do baterista, Landon e Alabama (cuja mãe é Shanna Moakler, ex de Travis) e sua enteada Atiana De La Hoya.

Veja abaixo todas as fotos das núpcias italianas de Kourtney e Travis: