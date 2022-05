Tudo sobre a emocionante recepção de casamento de Kourtney Kardashian e Travis Barker

Agora, tente acompanhar esta programação de performances repleta de estrelas. O pontapé inicial foi um cabaré italiano com dançarinos celebrando por todas as partes. "Todos os convidados ficaram loucos com isso", observou a fonte. "Foi muito interativo e divertido."

Mais tarde, Andrea Bocelli (junto com seu filho Matteo Bocelli) cantou algumas músicas, incluindo "I Found Love in Portofino" e "Can't Help Falling in Love".

Depois, DJ Cassidy subiu ao palco enquanto Kourtney - que tirou algumas fotos comemorativas com Kylie e Kendall - dançou hits como "Single Ladies" de Beyoncé, com Khloé e Kim (a filha de Kim, North West, também caiu na pista de dança). E quando o DJ tocou "All the Small Things" do blink-182, Travis e seu colega de banda Mark Hoppus, naturalmente, arrasaram. Eles mantiveram a energia quando Machine Gun Kelly tocou seu hit "Bloody Valentine", com a noiva Megan Fox o prestigiando.