Descubra os papéis dos filhos de Kourtney Kardashian e Travis Barker no casamento

Os filhos da noiva Mason Disick, de 12 anos, Penelope Disick, de 9 anos, e Reign Disick, de 7 anos, que ela compartilha com o ex Scott Disick, se juntaram aos filhos de Travis, Landon Barker, de 18 anos, e Alabama Barker, de 16 anos, que ele compartilha com a ex-esposa Shanna Moakler, e sua enteada Atiana De La Hoya, de 23 anos, para a cerimônia realizada no Castello Brown, na vila de Portofino, na Itália.

Atiana e Alabama foram damas de honra, usando vestidos de tule off-white com apliques de rosas vermelhas. O vestido de Alabama era curto com um detalhe de babados no ombro e mangas compridas, enquanto Atiana usou um vestido longo com um delicado design de ombro caído.