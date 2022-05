Todos os detalhes do vestido de casamento de Kourtney Kardashian

A estrela de KUWTK, de 43 anos, e o roqueiro do Blink-182, de 46 anos, se casaram em uma cerimônia ao ar livre de tirar o fôlego na frente de seus amigos e familiares em Portofino, na Itália.

A noiva usou um mini vestido de cetim branco Dolce & Gabbana com espartilho, coberto de delicados detalhes de renda floral nas laterais, na parte inferior e nas mangas. O design foi "inspirado na lingerie italiana dos anos 1960", segundo a Vogue britânica. O visual suave e romântico combinou perfeitamente com o longo véu de Kourtney, que foi preso a uma faixa de cabeça como parte do penteado simples, mas impressionante.

Na parte inferior do véu, que se estendia atrás de Kourtney, uma imagem da Virgem Maria podia ser vista. Ela também foi destaque no vestido de noiva preto que Kourtney usou enquanto almoçava com Travis, que possui uma tatuagem de Madonna na cabeça, no dia 21 de maio.

As palavras "Family Loyalty Respect" (Família Lealdade Respeito) também foram inscritas nos véus longos e curtos de Kourtney. São as mesmas três palavras que Travis tatuou na testa.