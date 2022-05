Netflix libera primeiros 8 minutos da 4ª temporada de Stranger Things: Assista!

Para aumentar a empolgação com a estreia da série no dia 27 de maio, a Netflix lançou uma prévia de 8 minutos do primeiro episódio da quarta temporada. O vídeo começa em setembro de 1979, levando os espectadores de volta aos Laboratórios Nacionais de Hawkins, onde Eleven (Millie Bobby Brown) foi criada ao lado de outras crianças superdotadas.

A prévia mostra o Dr. Brenner (Matthew Modine) enquanto ele completa seu ritual matinal, antes de ir trabalhar nos laboratórios. Ele leva outra criança, que tem o número 010 tatuado no pulso, para fazer alguns exames. Durante a sessão, 10 é solicitado a procurar Dr. Ellis, mas quando 10 o encontra, ele percebe que Six e o médico estão mortos.

Na cena seguinte, Dr. Brenner está deitado no chão, ferido e cambaleando pelo ataque surpresa. Além dele, está 10, que aparentemente está morto – e ele não é o único. Enquanto Brenner caminha pelo laboratório agora destruído, as luzes acendem e apagam, revelando mais corpos espalhados pelos corredores.