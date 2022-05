Descubra como Kourtney Kardashian deixou sua marca na casa de Travis Barker

Parece que o amor de Kourtney e sua família misturada - que inclui seus filhos: Alabama, Atiana De La Hoya, e Landon, que ele compartilha com a ex Shanna Moakler e os três de Kourtney filhos: Mason, Penelope, e Reign, que ela compartilha com Scott - moldou a base do oásis de Travis.

"Eu tive casas com muitos carros chamativos, murais e bicicletas penduradas no teto", disse Travis à publicação. "Mas com três filhos meus, além dos filhos de Kourtney, este lugar parecia certo para este momento da minha vida. Eu queria uma casa onde eu pudesse descansar e curtir minha família, um lugar onde pudéssemos criar memórias."