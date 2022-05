Ed Sheeran e Cherry Seaborn dão boas-vindas ao segundo bebê em segredo

Tanto Ed quanto Cherry tentaram manter sua vida familiar muito privada. No entanto, eles fizeram uma rara aparição pública juntos no BRIT Awards de 2022 em fevereiro.

Depois de confirmar seu casamento com Cherry em julho de 2019 através do lançamento de sua música "Remember the Name", o artista ofereceu alguns vislumbres de sua vida pessoal em músicas e entrevistas raras.

"Conheço Cherry desde os 11 anos", disse Ed à People. "Ela trabalhou na Wall Street em Nova York, e eu fiz seis shows [em Nova York em 2015]."