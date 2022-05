Maria Zilda Bethlem comenta namoro de sua ex-nora com Fernanda Souza

Na entrevista ao Fofocalizando, do SBT, a atriz também falou do seu envolvimento com homens e mulheres na vida.

"Eu não me importo, eu não tô nem aí. Eu sou capaz de me apaixonar por um homem, por uma mulher. Já fui casada com uma mulher durante 8 anos. A imprensa sabe disso. Já fui casada com um homem, que foi o amor da minha vida, Roberto Talma, durante muitos anos."