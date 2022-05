Anne Hathaway é nossa eterna princesa no Festival de Cannes 2022

A atriz, de 39 anos, chegou ao Palácio (estamos falando do Palais des Festivals aqui) para a exibição de seu novo filme Armageddon Time - e não podemos deixar de pensar que a rainha Clarisse Renaldi teria adorado seu visual.

A estrela de O Diário da Princesa usou um vestido branco feito sob medida de Giorgio Armani Privé, com cauda e um grande laço, além de um colar de safira da Bulgari (marca na qual Hathaway atua como embaixadora).

De acordo com a empresa de joias, a peça apresenta "107,15 quilates deslumbrantes de safira azul royal lapidada do Sri Lanka". A vencedora do Oscar foi acompanhada no tapete vermelho por seu marido Adam Shulman, que usou um smoking Giorgio Armani.

Veja o look da estrela no vídeo acima!