Príncipe William e Kate Middleton fazem rara aparição em tapete vermelho com Tom Cruise

O casal real compareceu na première de Top Gun: Maverick, na Leicester Square, em Londres, nessa quinta-feira, 19 de maio, e andou no tapete ao lado da estrela do filme, assim como outros membros do elenco, incluindo Jennifer Connelly, Miles Teller, Lewis Pullman e Jay Ellis.

E o duque e a duquesa de Cambridge parecem ter se inspirado na velha Hollywood com seus looks.

Kate optou por um vestido ongo Roland Mouret preto com um deslumbrante decote ombro a ombro. Quanto ao cabelo, a Duquesa optou por mantê-lo elegante e minimalista com as mechas da frente atrás das orelhas para mostrar seus brincos de diamante.

William usou um blazer de veludo azul escuro com calça preta. Mas foi o detalhe em seus calçados que chamou a atenção das pessoas.

