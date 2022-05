Conheça casa que Travis Barker divide com Kourtney Kardashian e todos seus filhos

Para a edição de maio da Architectural Digest, o roqueiro do Blink-182 levou os fãs para dentro de sua casa em Calabasas, na Califórnia, onde ele passa o tempo com seus filhos - Alabama, de 16 anos, Atiana De La Hoya, de 23 anos, e Landon, de 18 anos, que ele compartilha com a ex Shanna Moakler - sua esposa Kourtney Kardashian e seus três filhos - Mason, de 12 anos, Penelope, de 9 anos, e Reign, de 7 anos, que ela compartilha com o ex Scott Disick.

Embora Travis seja dono da residência há 15 anos, ele decidiu que era hora de reviver a decoração. Sua sogra, Kris Jenner, sugeriu que ele procurasse o designer de celebridades Waldo Fernandez para ajudar a refrescar o interior de sua casa.

"Adorei a simplicidade e a qualidade zen de seu trabalho", disse o baterista ao Architectural Digest sobre seu encontro inicial com Waldo. "Nós nos conectamos imediatamente."

O renomado designer disse à publicação que Travis queria uma casa que lhe permitisse "ficar em paz consigo mesmo". Waldo disse que usou um esquema de cores atenuado e acrescentou "conjuntos sob medida de estofados cobertos de linho, peças de acento de madeira quente pesadas em pátina e móveis personalizados inspirados em clássicos de meados do século".