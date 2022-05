Ex de Johnny Depp, Ellen Barkin, testemunha sobre comportamento "controlador" do ator

Getty Images

Depp, de 58 anos, confirmou anteriormente seu caso com Barkin, embora tenha negado sua alegação de que ele uma vez jogou uma garrafa em sua direção. De acordo com o Daily Mail, ele disse a um tribunal de Londres em 2020 que acredita que a estrela de Switch guarda rancor dele porque "queria um relacionamento adequado comigo e eu não queria isso. Eu não sentia o mesmo que ela sentia por mim e suponho que a partir daquele momento ela ficou muito, muito zangada e desde então não falei com a Sra. Barkin."

De acordo com a Reuters, Depp também chamou a alegação de Barkin de "inverídica" e disse: "Eu não tenho um problema de controle da raiva".

O ator está envolvido em um processo de US$ 50 milhões contra sua ex-mulher Heard, de 36 anos, por causa de um ensaio de 2018 que ela escreveu para o Washington Post, no qual ela se descreveu como uma "figura pública que representa abuso doméstico", mas nunca mencionou Depp pelo nome. Heard está processando Depp, com quem ela foi casada de 2015 a 2017, por US$ 100 milhões em danos.

Veja abaixo os momentos virais do julgamento: