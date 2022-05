Chris Brown parabeniza Rihanna por boas-vindas ao bebê com A$AP Rocky

O cantor de "Yeah 3X" e "Look at Me Now" foi preso após uma briga matinal com Rihanna em seu Lamborghini alugado. Mais tarde, surgiram fotos do rosto machucado e ensanguentado da estrela.

Chris finalmente aceitou um acordo judicial, que consistia em cinco anos de liberdade condicional, trabalho comunitário em vez de prisão e aconselhamento sobre violência doméstica.