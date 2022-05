Pedro Scooby diz se Paulo André está solteiro e fãs veem indireta para Jade Picon

"O P.A está aí. Está aí, mas assim, não demora não porque a concorrência está forte. Está aí, assim, mas também não está muito aí não. Cuidado!", mandou o surfista.

O comentário, no entanto, gerou burburinho nas redes sociais e muitos viram como uma possível indireta para Jade Picon, que viveu um romance com o atleta no reality.