Penn Badgley e Leighton Meester finalmente fazem reunião de Gossip Girl

O Podcrushed – que é apresentado por Penn junto com Nava Kavelin, ex-diretora do ensino médio, e Sophie Ansari, ex-professora da quinta série – leva os ouvintes de volta aos dias de escola – não os de Gossip Girl, mas aqueles dias constrangedores do ensino médio.

De acordo com o site do programa, Penn lerá "sua história do ensino médio" enquanto o podcast vai "explorar o desgosto, a ansiedade e a autodescoberta de ser adolescente".

Embora seja provável que seus antigos roteiros de Gossip Girl tenham histórias muito mais glamourosas, Leighton e Penn têm muita experiência quando se trata de retratar a autodescoberta na escola.

