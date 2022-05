Descubra o que filhos de Kourtney Kardashian acham sobre beijos da mãe com Travis

Durante o episódio desta quinta-feira, 19 de maio, de The Kardashians, os espectadores assistiram Penelope Disick dizer à mãe o que ela realmente pensa sobre os beijos do casal. O momento sincero aconteceu enquanto Kourtney e sua filha de 9 anos estavam jogando pingue-pongue. Travis então entrou, e Kourt passou os braços em volta dele para lhe dar um beijo.

"Mamãe! Nada de beijos!", disse Penelope.

Apesar de Kourtney dizer que queria "apenas um" beijo de seu amor, P disse que não. "Desculpe", respondeu Travis. Kourtney então perguntou à filha: "E os nossos certificados que você nos deu?" No entanto, Penelope ainda disse "não".

E ela não foi a única a demonstrar sua opinião. Mais tarde no episódio, Kourtney e Travis tiveram um jantar em família com Penelope, seu outro filho Reign Disick, de 7 anos, e os filhos de Travis, Alabama Barker, de 16 anos, Landon Barker, de 18 anos, e Atiana De La Hoya, de 23 anos (além de Penelope e Reign, Kourtney compartilha o filho de 12 anos, Mason Disick, com seu ex Scott Disick). E quando a fundadora da Poosh e o baterista do blink-182 começaram trocar carinhos na mesa, Reign não conteve sua reação sobre os "beijos de língua".

