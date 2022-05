Maria Zilda Bethlem disse que teve a "má sorte" de trabalhar com Arthur Aguiar em novela

A atriz também comentou sobre a atual polêmica envolvendo Jade Picon. A influencer teria sido escalada para a próxima novela das 21h da Globo Travessia, escrita por Glória Perez. Porém, muitas pessoas se revoltaram com o fato de Jade não ter uma DRT, que é o registro profissional para atuar na área. No fim, o Sindicato dos Artistas do Rio de Janeiro afirmou que ia intervir caso a estrela não fosse atrás do documento.