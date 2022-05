Tristan Thompson revela polêmica com Khloé Kardashian que fez fã ser expulso de jogo

Durante o episódio desta quinta-feira, 19 de maio, de The Kardashians, do Hulu, o jogador de basquete confirmou que um fã foi removido do jogo do dia 28 de novembro entre seu então time, o Sacramento Kings, e o Memphis Grizzlies por ter feito comentários depreciativos sobre Khloé Kardashian.

Embora as matérias inicialmente afirmassem que o fã estava fazendo comentários sobre as Kardashian-Jenners em geral, Tristan disse à Khloé: "Foi direcionado a você".

Depois que Khloé buscou por mais detalhes, a estrela da NBA revelou que o indivíduo comentou sobre o passado de Koko. Não satisfeito com essa resposta vaga, a fundadora da Good American perguntou: "Como o quê?"

Como Tristan estava claramente hesitante em responder, Khloé assegurou-lhe que não dava a mínima, acrescentando: "Não estou ofendida".

