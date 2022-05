Kendall Jenner chama atenção de Scott Disick por "vilanizar" sua família

No entanto, no final do episódio, Scott e Kendall conseguiram realmente conversar e fazer as pazes.

"Você imediatamente me atacou e isso, para mim, me levou de volta e eu pensei, 'Eu não gosto disso'", explicou Kendall a Scott. "Imediatamente, eu desliguei, imediatamente estou tentando me defender, defender a situação e então isso me deixou irritada. Nós amamos você e eu obviamente não quero nenhum drama ou coisas estranhas acontecendo."

E Scott parecia estar de acordo, como o fundador da Talentless explicou em um confessionário: "Pra mim, com Kendall, foi horrível chegarmos a um ponto em que nem conseguíamos falar normalmente um com o outro para descobrir o que estava acontecendo e isso trouxe raiva."

Mas, como Kendall reconhece, logo após o noivado de Kourtney, ajustar-se a um novo normal exigirá um pouco mais de trabalho.