Taylor Swift reflete sobre "ser cancelada" e criticada por vida amorosa ao receber doutorado

Nesta quarta-feira, 18 de maio, a cantora e compositora, de 32 anos, recebeu seu doutorado honorário em belas artes da Universidade de Nova York e transmitiu um pouco de sua sabedoria à turma de formandos de 2022. Em um discurso de formatura comovente, Taylor falou sobre sua experiência de crescer e namorar aos olhos do público, a importância de ouvir 'não' e sua experiência em ser cancelada.

Enquanto Taylor observou que ela normalmente fica longe de dar "conselhos não solicitados", ela decidiu compartilhar algumas "dicas" com seus colegas graduados no Yankee Stadium, todos centrados em "navegar pela vida, amor, pressão, escolhas, vergonha, esperança e amizade."

Taylor disse: "As vezes que me disseram 'Não', ou não fui incluída, não fui escolhida, não ganhei, não tive sucesso... Olhando para trás, realmente parece que aqueles momentos foram tão importantes, se não mais cruciais, do que os momentos em que me disseram 'sim'".

