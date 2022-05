Ludmilla posa nua ao publicar foto nas Maldivas

Ultimamente, Lud estampou notícias ao comemorar seu aniversário de 27 anos com uma festa cheia de famosos no Rio de Janeiro. Com o tema "Uma Noite na Jamaica", o evento contou com a presença de Yasmin Brunet, Rafa Kalimann, Preta Gil, Larissa Manoela, Giovanna Lancellotti e muito mais. Veja fotos abaixo: