Harry Styles fala sobre romance com Olivia Wilde e a letra quente de "Cinema"

Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy

Harry e Olivia confirmaram seu status de relacionamento em janeiro de 2021, quatro meses depois ser anunciado que ele se juntou ao elenco do filme da atriz, Don't Worry Darling.

Enquanto eles mantiveram seu romance em segredo, ambos mostraram seu apoio um ao outro no ano passado, incluindo a presença de Olivia no show de Harry no Coachella.

Em uma entrevista com Better Homes and Gardens no mês passado, Harry explicou que anteriormente se sentia "envergonhado" de sua vida sexual e desconfortável discutindo isso, especialmente como membro do One Direction.

"Por muito tempo, parecia que a única coisa que era minha era minha vida sexual", ele compartilhou na época. "Eu me senti tão envergonhado com isso, envergonhado com a ideia das pessoas saberem que eu estava fazendo sexo, muito menos com quem".

Ele continuou: "Mas acho que cheguei a um ponto em que pensei, 'Por que me sinto envergonhado? Sou um homem de 26 anos solteiro.' É tipo, 'Sim, eu faço sexo'".