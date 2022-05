Taylor Swift surge de beca para receber doutorado honorário da NYU

Desde então, Swift tem mantido um perfil discreto – comemorando seu aniversário de 32 anos, passando tempo com sua família e recentemente participando de uma festa do Oscar com seu amor de longa data, Joe Alwyn.

Segundo uma fonte, a artista de "Lover" e o ator de Conversations With Friends "pareciam muito apaixonados e ficaram juntos a maior parte da noite" no evento de 25 de março, realizado no Vicente Bungalows, em West Hollywood, Califórnia.

"Taylor ficou no bar conversando com Zoë Kravitz por um tempo", acrescentou a fonte. "As duas estavam dando risada e tinham sorrisos em seus rostos."