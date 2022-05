Julgamento Johnny Depp: Amber Heard confirma visita de James Franco à sua cobertura

Embora Heard tenha insistido que seu relacionamento com Franco, de 44 anos, era estritamente platônico, ela relembrou anteriormente o "pesadelo" de discussões que ela e Depp teriam por causa de suas suspeitas de que a atriz estava tendo um caso com sua co-estrela de Traumas de Infância.

"Ele odiava James Franco", disse ela, no início deste mês, "e já estava me acusando de ter um relacionamento com ele no passado porque já fizemos 'Segurando As Pontas' juntos. Era de me perguntar sobre como foi a cena de beijo ou como foi a cena de sexo para me perguntar o que James Franco tinha feito na cena e ser realmente explícito sobre meu corpo."

No início do julgamento, Depp – que negou todas as alegações de abuso – confirmou que eles discutiram sobre Franco e disse acreditar que Heard o estava traindo.