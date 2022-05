Jason Momoa está namorando Eiza Gonzalez após término com Lisa Bonet

"Todos nós sentimos a pressão e as mudanças desses tempos transformadores... Uma revolução está acontecendo ~e em nossa família não foi diferente... sentindo e crescendo com as mudanças", disse o casal - que divide Lola, de 14 anos, e Nakoa-Wolf, de 13 - em um comunicado em janeiro. "O amor entre nós continua, evoluindo de outras formas, mas desejando ser reconhecido e vivido. Nós estamos deixando o outro livre para descobrir quem estamos aprendendo a ser".