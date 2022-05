Saiba o que Scott Disick fez após casamento de Kourtney Kardashian e Travis Barker

Dê o play no vídeo acima e confira!

Suas postagens vieram logo após a notícia de que a fundadora da Poosh e o baterista do Blink-182 se casaram legalmente em um tribunal de Santa Barbara , Califórnia, aparentemente confirmando que as crianças não estavam presentes nas núpcias.

O que Scott Disick estava fazendo enquanto Kourtney Kardashian se casou com Travis Barker ? Em 15 de maio, Scott - pai de Mason , de 12 anos, Penelope , de 9 anos, e Reign , de 7 anos, com Kourtney - postou vídeos em seus Stories do Instagram durante e após o casamento da sua ex .

Os detalhes da briga explosiva de Kendall Jenner e Scott Disick em 'The Kardashians'

A estrela usou um mini vestido branco e véu branco, enquanto Travis - pai de Landon , de 18 anos, Alabama , de 16 anos, e enteada Atiana De La Hoya , de 23, que ele compartilha com a ex Shanna Moakler - usava um terno preto e óculos escuros.