Machine Gun Kelly dá prévia dos planos de casamento com Megan Fox

O músico deu uma prévia do que ele está imaginando para o grande dia enquanto caminhou no tapete vermelho do Billboard Music Awards 2022, neste domingo, 15 de maio.

"Eu não quero falar muito", ele disse exclusivamente ao E! News no MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas. "Vai ser estranho. Vai ser completamente fora da caixa."

Então, o que Megan pensa de suas ideias? "Ela é um gênio", continuou MGK, que fez o pedido em janeiro. "Você sabe o que eu vou dizer? Eu vou jogar o carretel bem longe, e então ela o enrolará de volta quando estiver longe demais."

Por enquanto, a atriz, de 36 anos, e o artista de "Bloody Valentine", de 32 anos, estão se concentrando nos BBMA. O casal chegou em looks estilosos, com Megan usando um vestido preto David Koma e Machine Gun Kelly vestindo um terno Dolce & Gabbana. MGK recebeu uma indicação na categoria Top Rock Artist também se apresentou na noite.