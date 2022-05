A lista completa de vencedores do Billboard Music Awards 2022

Christopher Polk/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images

Top Rock Album

twenty one pilots, Scaled And Icy

AJR, OK ORCHESTRA

Coldplay, Music Of The Spheres

Imagine Dragons, Mercury – Act 1

John Mayer, Sob Rock

Top Latin Album

KAROL G, KG0516

Eslabon Armado, Corta Venas

J Balvin, JOSE

Kali Uchis, Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios)

Rauw Alejandro, VICE VERSA

Top Dance/Electronic Album

C418, Minecraft - Volume Alpha

FKA twigs, CAPRISONGS

ILLENIUM, Fallen Embers

Porter Robinson, Nurture

RÜFÜS DU SOL, Surrender

Top Christian Album

Ye, Donda

Carrie Underwood, My Savior

CeCe Winans, Believe For It

Elevation Worship & Maverick City Music, Old Church Basement

Phil Wickham, Hymn Of Heaven

Top Gospel Album

Ye, Donda

CeCe Winans, Believe For It

Elevation Worship & Maverick City Music, Old Church Basement

Maverick City Music, Jubilee: Juneteenth Edition

Maverick City Music & UPPERROOM, move your heart