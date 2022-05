Britney Spears e Sam Asghari anunciam que perderam bebê

Um mês depois que Britney revelou que eles estavam esperando seu primeiro filho juntos, o casal postou uma declaração conjunta no Instagram confirmando que eles haviam perdido seu filho "no início da gravidez".

"É com nossa mais profunda tristeza que anunciamos que perdemos nosso bebê milagroso no início da gravidez", escreveram Britney e Sam em 14 de maio. "Este é um momento devastador para qualquer pai."

A dupla, que já havia falado sobre querer ter filhos juntos, reconheceu que talvez "devessem ter esperado para anunciar até que estivéssemos mais adiantados" em sua jornada de gravidez.

No entanto, eles simplesmente disseram que estavam "excessivamente animados para compartilhar as boas novas" com o resto do mundo na época.

Britney e Sam também revelaram que estão se apoiando um no outro durante esse período, escrevendo: "Nosso amor um pelo outro é nossa força".