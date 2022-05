Você percebeu rara aparição de Rob Kardashian em The Kardashians?

Após o lançamento do episódio dessa quinta-feira, 12 de maio, no Hulu, o correspondente do Kards Katch Up, do E! News, Colt Paulsen postou um vídeo no TikTok que revelou que Rob, de 35 anos, pode ser visto brevemente durante a festa de aniversário de sua mãe Kris Jenner.

Embora ele esteja escondido atrás de sua irmã Khloé Kardashian na mesa de jantar, as tatuagens de Rob são visíveis em toda a cena e ele pode ser visto no reflexo das janelas atrás deles. Em um ponto, ele também pode ser visto sorrindo alegremente.

Confira no vídeo acima!