Harry Styles e Olivia Wilde curtem férias românticas na Itália

Em fotos obtidas pelo E! News, o casal estava com trajes prontos para a praia enquanto apreciavam as vistas e sons (e esperamos que muita massa e vinho!) do belo país.

Harry manteve o look casual com um short colorido e uma camiseta branca estampada com um veleiro, enquanto Olivia usou um top branco sob uma jaqueta creme, short jeans e um tênis.

"Harry e Olivia estavam muito à vontade um com o outro e pareciam apaixonados", disse uma testemunha ocular ao E! News. "Harry também teve tempo para falar com alguns fãs que o reconheceram." Em um movimento de cavalheirismo, o cantor ajudou Olivia com as sacolas enquanto subiam uma colina, acrescentou a testemunha.

As férias do casal acontecem antes de Harry lançar seu tão esperado álbum, Harry's House, em 20 de maio. Também marca a primeira vez que Olivia foi vista com Harry depois de sua infame aparição no CinemaCon.