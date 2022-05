Kit Harington fica quase irreconhecível ao aparecer sem barba em lançamento de série

O ator, que é conhecido por sempre estar de barba e bigode, surpreendeu os fãs ao aparecer com o rosto lisinho na première da série The Time Traveler's Wife, no dia 11 de maio, em Nova York. Harington foi ao evento ao lado da esposa, Rose Leslie, que é a atriz principal da nova adaptação da HBO do livro de Audrey Niffenegger. Veja a foto no vídeo acima!