Descubra reação de Kendall Jenner à sua cena cortando pepino em The Kardashians

A modelo retweetou uma foto de si mesma tirada do programa que a mostrava fatiando um pepino com a legenda: "Kendall Jenner tentando cortar um pepino é a coisa mais trágica que eu já testemunhei #TheKardashians".

Em seu retuíte, Kendall adicionou uma legenda de uma palavra que dizia: "Trágico!"

Aqui está um resumo sobre a polêmica: Kendall declarou que ia fazer um lanche durante uma cena filmada na cozinha de Kris Jenner em seu reality no Hulu. Kris rapidamente ofereceu uma alternativa feita por um chef, mas Kendall recusou com as agora famosas últimas palavras.

"Eu só vou cortar um pouco de pepino", disse ela. "É muito fácil."

A modelo de 26 anos começou a lutar com o vegetal, tentando cortá-lo em fatias finas sem segurá-lo. Ela então decidiu segurar o pepino com um braço e cortá-lo com o outro de uma forma incompreensível.