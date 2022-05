Linn da Quebrada revela como foi a última conversa com seu pai antes dele falecer

Para quem não sabe, Lina e Lino se reaproximaram no começo deste ano, logo antes da cantora ficar confinada no BBB 22 por uns meses. Na entrevista, ela também falou sobre como foi o reencontro: "A minha relação com o meu pai vinha se estreitando há algum tempo. Estive com ele numa casa em Mongaguá anos atrás. Ele me contou sobre o que aconteceu quando estivemos separados, a gente estava se apresentando, dizendo o que a gente estava sendo um para o outro".