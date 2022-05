Bella Hadid esclarece se desmaiou no MET Gala por causa de corset

"Quero deixar isso bem claro... Isso não é nada do que eu queria dizer", ela escreveu em seu Instagram Stories no dia 11 de maio, junto com uma captura de tela de uma notícia sobre o comentário original. "Eu não disse que desmaiei por causa do meu corset. Eu brinquei que desmaiei, não por causa do meu corset, mas pelas ansiedades e excitação normais do tapete."

Ela acrescentou: "Eu quis dizer mais como se passasse em um flash. Tão rápido que você mal se lembra!"

Relembre o look da modelo no MET Gala no vídeo acima!