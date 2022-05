Kylie Jenner revela como se sente sobre seus hormônios no pós-parto

No dia 12 de maio, a estrela de 24 anos compartilhou um vídeo no TikTok, dando aos fãs mais informações sobre como têm sido suas lutas pós-parto desde que deu as boas-vindas ao segundo filho com Travis Scott, em fevereiro.

No clipe, com a legenda "Quando seus hormônios pós-parto começam a se estabilizar", Kylie usou uma frase de seu reality show de 2017, Life of Kylie, para explicar como ela está se sentindo.

Confira no vídeo acima!

Esta não é a primeira vez que Kylie - também mãe de Stormi Webster, de 4 anos - foi aberta com suas lutas pós-parto desde que recebeu seu filho, cujo nome ainda não foi revelado.

"Eu só quero dizer às minhas mães que estão no pós-parto que não tem sido fácil", ela começou em uma série de vídeos postados em seu Instagram Story em março. "Esta experiência para mim, pessoalmente, foi um pouco mais difícil do que com minha filha."