Kelly Osbourne está grávida do primeiro filho com Sidney George Wilson

"Eu me sinto muito atrasada", ela compartilhou durante um episódio de junho de 2021 do Red Table Talk. "Como mulher, eu adoraria estar casada e ter filhos agora. Meu irmão [Jack Osbourne] tem três filhas [com a ex Lisa Stelly] e eu adoraria ter filhos agora, mas isso não era possível para mim ainda."

No entanto, vale ressaltar que Kelly pode ter dado uma pista de sua feliz notícia quando parabenizou seu irmão por estar esperando seu quarto filho no final de março.